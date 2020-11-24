قوات الدفاع الشعبي تنفذ تدريـبا عملياً لمجابهة الأزمات والكوارث في الشرقية وأسوان

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

نفذت قيادة قـوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتي الشرقية وأسوان، تـــدريـبًا مشتـــــركًا لمجابهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظتين، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة الأجهـــزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية لمجابهة الأزمات والكوارث وتنسيق الإجراءات المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا والحد من أخطار السيول والأمطار المتوقعة بالمحافظات.

وتم فرض بعض السيناريوهات والمواقف الطارئة لمجابهة أزمة أو كارثة وتم عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين لإتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحل تلك المواقف فى التوقيتات المحددة وتوفير أماكن إيواء للمتضررين من تلك الأزمة وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء العاجلة بالتعاون مع مديريات التضامن الإجتماعى والتربية والتعليم والشباب والرياضة والمجتمع المدنى وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وفي ذات السياق تم اختبار الكفاءة الفنية للمركبات والمعدات الهندسية ومعدات الإغاثة من خلال تنفيذ إصطفاف لجميع المركبات والمعدات الهندسية التابعة لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين والتفتيش عليها مع تنفيذ طابور سير لمسافة (10كم) لجميع المركبات والمعدات للوقوف على الكفاءة الفنية لها ومدى جاهزيتها للعمل فى جميع الأوقات، كما إشتمل التدريب المشترك على تنفيذ بيان عملي لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظتين والمؤمن بواسطة قوات الحراسات المشددة لوزارة الداخلية.

يأتى ذلك التدريب للوقوف على مدى إستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين بعناصرها البشرية والمادية، ورفع مستوى العاملين من مختلف الأجهزة المعنية وصقل مهاراتهم ، وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الإستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظتين وكيفية التنسيق على استخدام الاحتياطيات المتاحة لمحافظات الجوار والقوات المسلحة حال الطلب.

وفي نهاية المشروع بالمحافظتين تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة مصرنا الغالية.