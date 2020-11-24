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شاهد.. يرصد ألغام الحوثي "صدف" جنوب البحر الأحمر

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شاهد.. فيديو يرصد ألغام الحوثي "صدف" جنوب البحر الأحمر شاهد.. يرصد ألغام الحوثي "صدف" جنوب البحر الأحمر
"التحالف" أعلن عن تدمير ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات

شاهد.. فيديو يرصد ألغام الحوثي

رصد مقطع حصلت عليه "سبق" مشهداً للألغام التي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إزالتها وتدميرها وعددها خمسة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.
وأكد "التحالف" أن الألغام البحرية المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وكشف "التحالف" عن إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٣ لغمًا بحريًا زرعتها الميليشيات عشوائيًا.

وقال إن الأعمال العدائية للميليشيا، بدعم إيراني، تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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