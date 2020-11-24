دراسة: 77% من المستهلكين بالسعودية يتسوقون عبر الإنترنت منذ بداية وباء كورونا

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الرياض - مباشر: كشفت دراسة أجرتها ماستركارد عن النمو السريع في التسوق عبر الإنترنت بالمملكة العربية السعودية منذ بداية وباء كورونا، مشيرة إلى أن نحو ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في المملكة يتسوقون عبر الإنترنت مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الوباء.

وبحسب الدراسة؛ نشرت اليوم واطلعت عليها "مباشر" فقد سجلت السلع الاستهلاكية وخدمات الرعاية الصحية والملابس والخدمات المصرفية أعلى زيادة في نشاط التسوق عبر الإنترنت.

وأشار أكثر من 68% من المستهلكين في المملكة بأنهم يستخدمون الإنترنت بشكل أكبر لشراء البقالة، والملابس 73%، بينما قال أكثر من 65% أنهم قاموا بشراء الأدوية عبر الإنترنت.

وأشارت الدراسة إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت جزءاً من الحياة اليومية؛ حيث يقوم المستهلكون بنقل جوانب أخرى من إدارتهم المالية إلى المنصات الرقمية، حيث أكد 64% من المشاركين بأنهم بدأوا بالفعل في استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وكشفت الدراسة أيضاً عن تنامي تأثير منصات التواصل الاجتماعي على عادات الإنفاق لدى المستهلكين، حيث قال 58% و61% من المشاركين بأنهم وجدوا بائعين جدداً عبر فيسبوك وإنستجرام على التوالي.

وجاء الوباء ليشدد على ضرورة الاستمرار في تطوير تجربة دفع آمنة للعملاء. ومن الواضح بأن القدرة على الاستجابة لتوقعات المستهلكين سريعة التغيير تمثل أولوية لنجاح الأعمال، سواء من خلال توفير تجربة دفع بسيطة عبر الإنترنت أو الدفع ضمن المتجر من دون تلامس.

وقال جهاد خليل، مدير منطقة السعودية ،البحرين و المشرق العربي ماستركارد: "تتمتع المملكة العربية السعودية بواحدة من أعلى نسب انتشار الإنترنت واستخدام الهاتف المحمول في المنطقة مع نمو يقدر بنحو 96% بحلول عام 2023.

وتواصل المملكة بدورها اتخاذ العديد من الإجراءات لتبسيط المدفوعات الرقمية وتمكين التجارة الإلكترونية بأسعار معقولة. وبما أن الأمن يشكل جزءاً لا يتجزأ من التحول نحو ثقافة غير نقدية، تعمل ماستركارد مع الشركات المحلية للاستفادة من هذه الاتجاهات الطويلة الأجل، وبناء تجارب في التجارة الإلكترونية توفر مزيداً من الراحة والسرعة والأمان لجيل جديد من المتسوقين السعوديين".

وأشارت الدراسة إلى أن 79% من المستهلكين في السعودية ينظرون إلى فترة الحجر على أنها تجربة تعلم إيجابية.

وقال أكثر من نصف المشاركين (64%) بأنهم يأخذون دروس طهي افتراضية، و47% يتعلمون لغة جديدة، و26% يتعلمون الرقص عبر الإنترنت.

بينما قال 45% من المشاركين بأنهم يتعلمون حول مشاريع "افعلها بنفسك"، وأشار أكثر من الثلث (37%) إلى أنهم يتعلمون كيفية التصوير السينمائي عبر الإنترنت.

وبالتوازي مع زيادة التسوق من المنزل، ارتفع الطلب على خدمات الترفيه عبر الإنترنت، حيث استثمر 73% من المشاركين لشراء اشتراكات في منصات الترفيه عبر الإنترنت و62% في الألعاب عبر الإنترنت.

ومع النمو السريع للتسوق عبر الإنترنت، أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالمخاطر المرتبطة بهذه التجربة. قال أكثر من نصف المستهلكين 54% بأن تجربة الدفع الآمنة هي عنصر أساسي في تجربة التسوق الجيدة.

وتابعت أن هذا الأمر يشكل أولوية قصوى للشركة، حيث تسعى ماستركارد للحدّ من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، وتحرص على حماية تجار التجزئة من انتهاكات البيانات، مع الحرص على تزويد المستهلكين بتجربة دفع آمنة ومريحة وسلسة.

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