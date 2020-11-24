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"غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً

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"غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً "غاماليا": فعالية "سبوتنيك-V" تجاوزت 95% بعد تجارب 42 يوماً
المركز الروسي اشترط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح

أعلن الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك-V"، على موقع "تويتر"، عن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح، بعد مرور 42 يوماً من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وقد أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح.

وبحسب وكالة "تاس"، أشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك-V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.اللقاح الروسي سبوتنيك V

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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