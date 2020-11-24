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بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا"

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بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا" بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود "كورونا"
"ماكرون" يعلن الإجراءات الجديدة اليوم

بعد تراجع الإصابات.. فرنسا تخفف قيود

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الثلاثاء)، عن تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد-19" مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا.

واجتمع "ماكرون" خلال الصباح مع مجلس الدفاع؛ لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سيعلنها في المساء عبر التلفزيون، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويفترض أن يجري تخفيف القيود على ثلاث مراحل، بدءاً من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ثم قبل عطلة الميلاد، وأخيراً مطلع عام 2021.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن هذا الإعلان لن يعني إلا تخفيفاً طفيفاً للإغلاق.

ويعتمد العديد من زعماء دول أوروبا الغربية، نبرة مماثلة حذرة ومتوازنة، كما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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