10 أيام من الهطولات.. "الجهني" يكشف عن مسار "المطرية لـ4" وقوتها

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قال لـ"سبق": مميزة ستشمل رقعة واسعة وتبدأ من ليلة غد الأربعاء

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني لـ"سبق"، عن استقبال المملكة حالة مطرية مميزة ستشمل رقعة واسعة، وتبدأ من ليلة غد الأربعاء، وتستمر 10 أيام بإذن الله تمتاز بغزارة الهطولات.

وقال "الجهني" عن تفاصيل الحالة المطرية القادمة: "هي عبارة عن التقاء كتلتين إحداها دافئة ورطبة قادمة من الإعصار المداري، والأخرى باردة قادمة من أوروبا وشمال إفريقيا، والالتقاء سيكون في وسط القطاع الغربي والجزء الجنوبي من سواحل البحر الأحمر، ثم تنتقل تدريجيًّا إلى المرتفعات والمنطقة الوسطى، ثم القصيم، وحفر الباطن، وأجزاء من شمال المنطقة الشرقية ونهايتها في منطقة نجد".

وأشار إلى امتياز الحالة المطرية بتسارع رقعة الأمطار وشموليتها، وزيادة معدلات الهطول؛ فمن المتوقع أن تستقبل السواحل الغربية من رابغ شمالًا وحتى شمال جازان مرورًا بالليث والقنفذة وما بينهما، هطولات غزيرة بسبب قربها من البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يكون نشطًا متوهجًا متأثرًا بالإعصار المداري، مصدرًا للرطوبة، ثم تنتقل الحالة لتشمل المرتفعات ما بين محافظة الطائف ومنطقة عسير بشكل عام، وتنتقل شرقًا إلى المرتفعات باتجاه تربة وبيشة، وتنتقل إلى نجد من عفيف البجادية، ثم القصيم وشمال شرق المملكة حفر الباطن، ثم شمال المنطقة الشرقية بالخفجي وما يقع حولها.

وأضاف "الجهني" أن قوة الحالة الجوية ستكون -بإذن الله- على السواحل الغربية يومي الخميس والجمعة، ومن المتوقع أن تترافق مع هذه الحالة موجة باردة تؤثر على شمال المملكة والوسطى والشرقية وأجزاء من شمال غربها. الخبير الجوي زياد الجهني الحالات المناخية