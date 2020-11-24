"أمانة الشرقية" تكشف تفاصيل مشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار بأحياء الدمام

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"الملا": بعضها شارف على الانتهاء وأخرى قيد التنفيذ والترسية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن أبرز تفاصيل مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار الجارية بحاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أنه تم الانتهاء من 98% من تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية، التي تتضمن تنفيذ خط طرد قطر ١٨٠٠ ملم من حي طيبة حتى المصب على الخليج العربي بطول إجمالي ١٧٥٠٠ متر طولي، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول ٣٩٤٠ متراً طولياً، وبأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم حتى ١٢٠٠ ملم وعدد ٦٥ منهولاً وعدد ٨٦ مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.

وقال الملا، إنه تم طرح مشروعين للتنفيذ واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطتين لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية وحي طيبة، مبيناً أنه جارٍ استكمال إجراءات الترسية لهم، وأن العمل الذي تم في هذه الأحياء، يأتي استكمالاً لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع البنى التحتية وخاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية، مشيراً إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة للمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، في إطار رفع الكفاءة في شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من الأضرار التي تخلفها وتجمعها في الأحياء.

وأكد أن هذه المشاريع الإستراتيجية تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، لخدمة مجموعة من الأحياء السكنية تشمل الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة.

وقال المهندس عصام الملا، إنه يجري العمل حالياً على تنفيذ ٤ مشاريع لتصريف مياه الأمطار لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد بالدمام والتي تتضمن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد، وهو عبارة عن خطي طرد بطول ١٧٠٠٠ م.ط، وغرف صمامات رئيسة هواء وغسيل ومنشأ مصب ابتداءً من الخليج العربي حتى بداية الحي الخامس بضاحية الملك فهد وبلغت نسبة الإنجاز بالمشروع 93 %، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد وهو عبارة عن استكمال خطي طرد بطول ١١٣٧٦م.ط، وغرف صمامات رئيسة هواء وغسيل ابتداءً من الحي الخامس بضاحية الملك فهد حتى محطتي تصريف مياه الأمطار في كل من الحي الخامس والثاني بضاحية الملك فهد، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 99%، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد، وهو عبارة عن محطه ضخ بالحي الخامس بضاحية الملك فهد، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 53 %، إضافة الى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد وهو عباره محطه ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بضاحية الملك فهد وشبكات تصريف مياه أمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من الحي السادس والخامس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح بين ٤٠٠ ملم، و٣٠٠٠ ملم، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 73 %.

وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من رفع كفاءة محطة بن خلدون بتنفيذ خط طرد قطر ١٤٠٠ ملم من محطة الجنوبية (1) (محطة بن خلدون) وربطها بمحطه الغربية (1)، وذلك لخدمة أحياء: بن خلدون والمريكبات والنزهة والفردوس والجامعيين، وشبكات نفق وجسر تقاطع شارع الخليفة عثمان بن عفان، وكل من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز وطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز، وتفعيل وحدات ضخ بحي الأرجان بالخالدية الشمالية، وشارع الأشرعة بحي الشاطئ بالدمام وشارع الخليفة عثمان بن عفان، بحي الواحة، وذلك ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، وجارٍ الربط وتفعيل محطة حي الضباب التي تخدم حي الضباب وحي النور وجزء من شبكات تصريف مياه الأمطار بغرب الدمام، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 90 %.

وأبان بأن أطوال شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسية والفرعية بلغت تقريباً مليون متر طولي، فيما بلغ عدد المحطات (36) محطة بطاقة تصريفية (300000) متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (79) وعدد المضخات الاحتياطية (42).

أمانة المنطقة الشرقية