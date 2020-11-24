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"الحالة الماطرة" تبدأ غدًا.. الدفاع المدني يتفاعل محذرًا: قد تكون شديدة الغزارة

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"الحالة الماطرة" تبدأ غدًا.. الدفاع المدني يتفاعل محذرًا: قد تكون شديدة الغزارة "الحالة الماطرة" تبدأ غدًا.. الدفاع المدني يتفاعل محذرًا: قد تكون شديدة الغزارة
"المديرية" أهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني -وفقًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، ابتداء من يوم غد الأربعاء 10/ 4/ 1442هـ وحتى يوم الأحد الموافق 14/ 4/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة.

وقال "المدني": ستتأثر جراء هذه الحالة مناطق "مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، والرياض، وحائل، والمنطقة الشرقية"، من خلال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأضاف: يُحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول؛ فيما ستتأثر منطقة "الحدود الشمالية" بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع، توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.المديرية العامة للدفاع المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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