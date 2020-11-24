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قرّر بناء مسكن وتعاقد مع المقاول ثم كانت المفاجأة.. هذا ما حدث مع مواطن بالمهد

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لديه مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع.. "الأمر تسبّب لي في ضرر كبير"

قرّر بناء مسكن وتعاقد مع المقاول ثم كانت المفاجأة.. هذا ما حدث مع مواطن بالمهد

فوجئ مواطن من محافظة مهد الذهب في أثناء حفر الأرض التابعة له من أجل تعميرها سكناً له، بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، ليتوجه إلى الشركة للكهرباء إلا أن الحلول أصبحت في مهب الريح على الرغم من طرق كل الأبواب.

وتفصيلاً، قال المتضرر عبدالمحسن المطيري: "عند رغبتي في بناء مسكن لأبنائي في الأرض الواقعة بمخطط رقم 6 الممنوح للمواطنين من قِبل البلدية؛ قمت بكتابة عقد مع المقاول الذي بدأ بالعمل ثم فوجئت بوجود كيبل ضغط منخفض داخل الأرض، حيث تقدمت لشركة الكهرباء مرات عدة وتم إغلاق الشكوى على الرغم من أنني مازلت متضرراً.

وأضاف: "لدي مشاهد من مكاتب هندسية وقفت على الموقع وأثبتت وجود كيبل يعيق البناء، وقد تسبب هذا الأمر في ضرر كبير لي؛ كون هناك عقد مع مقاول، فضلاً عن تعثر التعمير".

محافظة مهد الذهب كيبل ضغط منخفض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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