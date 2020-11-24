"البيئة": فرق ميدانية لمكافحة غزو "الجراد" بمحافظات مكة

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حذّرت أصحاب النحل والمواشي بالابتعاد عن أماكن التكاثر ورش المبيدات

واصلت فرق استكشاف ومكافحة الجراد بمكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة أعمالها الميدانية، ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن المكاتب بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة تنفذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي.

وأضاف الغامدي، أنه خصص لمحافظة الطائف ١١ فرقة ميدانية تتابع جثوم السرب وتنتظر جثوم الجراد خارج النطاق العمراني لمكافحته في جنوب الطائف، وقامت فرق وقاية المزروعات بمكاتب الوزارة بمحافظة الخرمة برش أسراب الجراد التي دهمت عدداً كبيراً من مزارع مركز الغريف التابع للمحافظة، وكذلك في محافظات الجموم وخليص والعاصمة المقدّسة وجدة لمنع أضراره على القطاع الزراعي.

من جهته أوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني أن هناك دائماً تنسيقاً مع فروع الوزارة كافة بالمناطق والمكاتب لضمان عدم الازدواجية في تكوين الفرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة.

وأضاف الشمراني، تنفذ عمليات للمسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في المناطق، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته عند الحاجة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، قدمت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط:

https://web.mewa.gov.sa/ucs/

أو عبر خدمة الواتساب من خلال الرقم (0530233560).

وبينت الوزارة أنها أطلقت خدمة بلاغات الجراد، بهدف تمكين المستفيدين من الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة ومتابعة حالة البلاغ، وللسيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق المملكة في وقت قياسي، ولتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

وحذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب النحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظاً على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

وترمي هذه الجهود إلى السيطرة التامة على الوضع، ومنع المزيد من الأسراب من النضج ووضع البيض؛ لضمان عدم ظهور حوريات الدبا بكثافة خلال الأسابيع القادمة.

وتواجه الفرق الميدانية عائقاً يتمثل في النحالين والرعاة؛ نظراً إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة؛ ما يؤخر أعمال المكافحة أحياناً؛ حيث يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضررها من جراء سمية المبيدات.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرّمة