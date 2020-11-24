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شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

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مصادرة 3.5 أطنان مخلفات.. "الشنبري": مستمرون للقضاء على الظواهر السلبية

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، حملةً موسعة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز الحديدية في نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن الحملة شملت كامل نطاق البلدية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري؛ مشيرًا إلى مصادرة 3.5 أطنان من المخلفات وإزالة الجلسات والحواجز الحديدية، التي تؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية.

وأكد تكثيف الجهود للحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشًا للمنظر العام للأحياء، والقضاء على ظاهرة انتشار الحواجز والسلاسل في العديد من المواقع على امتداد الأرصفة، وأمام المحلات التجارية والمنازل؛ مؤكدًا استمرار الحملات في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، والقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة.

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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