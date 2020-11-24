أخبار عاجلة

"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل -
تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل -
الربيعة: ما زلنا نحكم سيطرتنا على فيروس كورونا في المملكة -
المعركة القضائية.. "صدمة جديدة" لترامب في بنسلفانيا -
كورونا في 5 دول.. المكسيك تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة و586 وفاة -
بسبب كورونا.. رئيس وزراء كرواتيا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام -
"الأرصاد": يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 7 مناطق بينها الرياض -
بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

Print
مصادرة 3.5 أطنان مخلفات.. "الشنبري": مستمرون للقضاء على الظواهر السلبية

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، حملةً موسعة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز الحديدية في نطاق البلدية الإشرافي.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن الحملة شملت كامل نطاق البلدية لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري؛ مشيرًا إلى مصادرة 3.5 أطنان من المخلفات وإزالة الجلسات والحواجز الحديدية، التي تؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة عشوائية وبطرق غير نظامية.

وأكد تكثيف الجهود للحد من الظواهر غير الحضارية التي تشكل خدشًا للمنظر العام للأحياء، والقضاء على ظاهرة انتشار الحواجز والسلاسل في العديد من المواقع على امتداد الأرصفة، وأمام المحلات التجارية والمنازل؛ مؤكدًا استمرار الحملات في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، والقضاء على الظواهر السلبية في المنطقة.

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

شاهد من مكة.. حملة لإزالة الجلسات الشعبية والحواجز بالمواقع العامة

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

"الأرصاد": أمطار رعدية على أضم والطائف والعرضيات وميسان.. و"المدني" تتفاعل

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

تحذير.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم

بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

بايدن يعيّن أعضاء جدداً بالمجلس الاستشاري لمكافحة كورونا

بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل

بعد مقاطع متداولة.. محافظ أبو عريش يقف على مبنى "الخيرية" وتوجيه بإكمال العمل

شبكة عيون الإخبارية