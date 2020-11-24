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: منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا

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روسيا: منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا : منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا
تم تحذيرها وطردها إلى المياه الدولية بخليج بطرس قرب بحر اليابان

روسيا: منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا

أعلنت موسكو، اليوم الثلاثاء، أن سفينة عسكرية روسية منعت مدمرة بحرية أمريكية من "انتهاك حدودها"، وطردتها من مياه إقليمية روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "سكاي نيوز عربية": "منعنا المدمرة الأمريكية جون ماكين من انتهاك حدودنا في خليج بطرس الأكبر"، قرب بحر اليابان شرقي .

وأوضح البيان أن "سفينة عسكرية روسية رصدت سفينة أمريكية تعمل بشكل غير قانوني في مياه روسيا".

وأضاف أن "السفينة الأمريكية طُردت إلى المياه الدولية بعد تحذير من المدمرة الروسية الأدميرال فينوغرادوف".سفينة عسكرية روسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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