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الاعتداء الإرهابي بجدة.. الإمدادات البترولية لم تتأثر

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الاعتداء الإرهابي بجدة.. الإمدادات البترولية لم تتأثر الاعتداء الإرهابي بجدة.. الإمدادات البترولية لم تتأثر
"": أضرار محدودة تعرض لها خزان واحد

الاعتداء الإرهابي بجدة.. الإمدادات البترولية لم تتأثر

أكدت قناة الاخبارية عبر مراسلها في جدة، أن الإمدادات البترولية في #جدة لم تتأثر بالاعتداء الإرهابي، مؤكدة أن أضراراً محدودة تعرض لها خزان واحد في #جدة سعته نصف مليون برميل.

وكان قد صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أمس، بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم "أمس" وقع انفجار، تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف.

وأوضح المصدر أن فِرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث من جراء هذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح -ولله الحمد-، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائها لم تتأثر.

وأكد المصدر أن السعودية تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنها ما حدث أخيرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، وما سبقه من اعتداء إرهابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وكرر المصدر تأكيد السعودية أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفها.جدة الاعتداء الإرهابي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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