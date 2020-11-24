باكستان تدين الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة

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أكدت دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها

أدانت باكستان بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة، مما أدى إلى اندلاع حريق في خزان وقود تم إخماده بنجاح دون وقوع إصابات.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات التي تنتهك وحدة أراضي وسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهدد حياة المدنيين الأبرياء، مشيراً إلى أن باكستان تؤكد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.باكستان ميليشيا الحوثي الإرهابية