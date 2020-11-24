أخبار عاجلة

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض -
"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن -
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع -
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك -
رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة تطلقان عملاً علمياً لــ "تعزيز السلام" -
"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم -
"لقاء الأشقاء".. أمسية شعرية عربية بالمكتب الثقافي المصري بالرياض -
البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي -
شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها -
استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

ما هي خطة نتنياهو لإيران تحت إدارة بايدن؟

Print
مواضيع متعلقة
باحث رئيسي في لقاح "أسترازينيكا" يشرح كيفية رفع نسبة فعالية اللقاح إلى 90٪

باحث رئيسي في لقاح "أسترازينيكا" يشرح كيفية رفع نسبة فعالية اللقاح إلى 90٪

البانثيون "رمز الآلهة" بُني من مواد من تركيا وتونس ومصر

البانثيون "رمز الآلهة" بُني من مواد من تركيا وتونس ومصر

وداعا مارادونا.. اللاعب الوحيد الذي جلب كأس العالم بمفرده

وداعا مارادونا.. اللاعب الوحيد الذي جلب كأس العالم بمفرده

وزير المالية السعودي يتحدث لـCNN عن قمة العشرين وترامب ومنظمتي التجارة والصحة

وزير المالية السعودي يتحدث لـCNN عن قمة العشرين وترامب ومنظمتي التجارة والصحة

شبكة عيون الإخبارية