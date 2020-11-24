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"موشن جرافيك".. لمبات المستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة" توفر 75%

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"موشن جرافيك".. لمبات المستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة" توفر 75% "موشن جرافيك".. لمبات المستوى الأخضر في بطاقة "كفاءة" توفر 75%
نصحت باستخدام حساسات الحركة لتشغيل وإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند الحاجة

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" السلوكيات الموفرة للكهرباء تزامنًا مع حملتها "#وفرت_وانورت"؛ حيث أشار إلى أنه يتوجب على المستهلك اختيار المستوى الأخضر من أجل توفير 75% في مجمل البطاقة.

ومن بين النصائح والسلوكيات التي تضمنها العمل الفني "موشن جرافيك"، أن لمبة واحدة موفرة أوفر 8 مرات من اللمبة التقليدية، واستخدم تطبيق "تأكد" قبل الشراء؛ للتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة وللمقارنة بين المنتجات المشابهة.

وتحت شعار "اللمبات الموفرة تدوم أطول"، قال المركز: يزيد عمر اللمبات الموفرة أضعاف عمر اللمبات التقليدية غير الموفرة، واستخدام حساسات الحركة لتشغيل وإطفاء الإنارة تلقائيًّا عند الحاجة هو من أسهل سبل التوفير، ومن أكثرها تأثيرًا للتوفير وخفض استهلاك الطاقة.

ونصح المركز بالاستفادة من ضوء الشمس في النهار بدلًا من استخدام الإنارة، وهي من السبل المساعدة لخفض استهلاك الطاقة، وأيضًا تقسيم مفاتيح الإنارة، وتشغيل الجزء الذي تحتاجه من اللمبات يساعدك على التقليل من استهلاك الطاقة. المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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