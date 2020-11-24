أخبار عاجلة

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض -
"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن -
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع -
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك -
رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة تطلقان عملاً علمياً لــ "تعزيز السلام" -
"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم -
"لقاء الأشقاء".. أمسية شعرية عربية بالمكتب الثقافي المصري بالرياض -
البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي -
شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها -
استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الألياف والدائري والمهرجانات في اجتماع محافظ الزلفي بالمجلس المحلي

Print
تطوير ساحات الأحياء.. تأهيل وربط ومناقشات وتوصيات على جدول الأعمال

الألياف والدائري والمهرجانات في اجتماع محافظ الزلفي بالمجلس المحلي

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، الجلسة الثانية للمجلس المحلي في دورته العشرين لهذا العام؛ لمناقشة عدد من المشاريع والمواضيع التنموية للمحافظة.

واستهل "العتيبي" الاجتماع بالترحيب بالأعضاء؛ حيث ناقش المجلس تطوير وتأهيل الساحات والمسطحات الخضراء داخل أحياء المحافظة علاوة على حاجة بعض الأحياء لتمديد الألياف البصرية كحي عريعرة وحي السلام وما جاورهما.

كما ناقش المجلس استكمال الطريق الدائري الشرقي (امتداد طريق الملك عبدالله) وربطه بطلعة سويس جنوبًا وبطلعة أبا سديرة شمالًا، ورصف جنباته وتشجيرها وتجهيزها كمضمار لممارسة الدراجات على مسافة 15كم.

وأكد المجتمعون أهمية عودة المهرجانات التسويقية المختلفة إضافة لمناقشة معالجة وتأهيل منطقة الوادي المحاذي لحي الإسكان شمالًا وشعيب أبو حريقة وتحويلهما إلى متنزه عام للمحافظة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وصدر على أثرها جملة من التوصيات والقرارات اللازمة.

محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020

8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 26-11-2020

اخر النهار | وزير الشباب و الرياضة يلتقي بشباب جامعة مصر للعلوم ضمن فاعليات مبادرة مصر اولالا للتعصب

اخر النهار | وزير الشباب و الرياضة يلتقي بشباب جامعة مصر للعلوم ضمن فاعليات مبادرة مصر اولالا للتعصب

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مبادرة مصر أولا لا للتعصب

وزير الشباب والرياضة يلتقي شباب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في مبادرة مصر أولا لا للتعصب

عاصمة المملكة للترفيه والرياضة.. "القدية": عقود بـ2.3 مليار لشركات سعودية

عاصمة المملكة للترفيه والرياضة.. "القدية": عقود بـ2.3 مليار لشركات سعودية

شبكة عيون الإخبارية