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"أحدث لكل ذي عيال شأنا".. الحصيني: اليوم دخول الزبانا وبرده شديد ليلاً

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"أحدث لكل ذي عيال شأنا".. الحصيني: اليوم دخول الزبانا وبرده شديد ليلاً "أحدث لكل ذي عيال شأنا".. الحصيني: اليوم دخول الزبانا وبرده شديد ليلاً
قال: وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، الطالع الأخير من الوسم، والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف، وهو #الزبانا؛ أيامه 13 يوماً، تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم المناطق، تستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول.

وأضاف، عبر حسابه في تويتر: وقت أذان صلاة العصر يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، ويحبس عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت طينية، ويقلل من سقي الرملية.

وتابع: يقولون "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأنا ولكل ماشية هوانا" كناية عن اسْتِعْداد رب الأسرة للشتاء، وما يترتب عليه من ملابس وغذاء وغيره.

تستمر زيادة الليل، وتوافق دخول الزبانا حالة ممطرة.عبدالعزيز الحصيني الحالات المناخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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