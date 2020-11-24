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قرقاش: هنيئاً للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة

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قرقاش: هنيئاً للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة قرقاش: هنيئاً للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة
قال مستشهداً: "وتكبر في عين الصغير صغارها .. وتصغر في عين العظيم العظائم"

قرقاش: هنيئاً للسعودية نجاحها بالتحديات الكبيرة.. والبعض ينشغل بالمناوشات الصغيرة

هنّأ وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، المملكة العربية على إنجازاتها ونجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة.

وقال قرقاش، بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هنيئاً للمملكة العربية السعودية الشقيقة نجاحها في المشاريع والتحديات الكبيرة، والبعض للأسف ينشغل بالمناوشات الصغيرة".

وتابع قرقاش؛ التغريدة مستشهداً ببيت من الشعر للمتنبي، فقال صدق المتنبي في قوله:

"وتكبر في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم".وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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