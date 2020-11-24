أخبار عاجلة

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض -
"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن -
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع -
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك -
رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة تطلقان عملاً علمياً لــ "تعزيز السلام" -
"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم -
"لقاء الأشقاء".. أمسية شعرية عربية بالمكتب الثقافي المصري بالرياض -
البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي -
شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها -
استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر

Print
السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر
قال: محاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة لاسيما أنه بجوار الحرم المكي

السديس عن الاعتداء الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية: عدوان سافر

استنكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الهجوم الإرهابي الجبان على أحد المرافق الحيوية شمال جدة.

وأكّد أن هذا العمل عدوان سافر على أمن المملكة العربية ، ومحاولة فاشلة للنيل من مقدرات بلادنا المباركة، لاسيما أنه بجوار الحرم المكي الشريف الذي جعله الله -عزّ وجلّ- مثابة للناس وأمناً، مشيداً بدور رجال أمننا الأشاوس، وحسن استعدادهم، في حماية الوطن ومقدراته الحيوية، ورعاية مصالح المواطنين والمقيمين.

وختم السديس؛ بالدعاء لله -عزّ وجلّ- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، وأن يحفظ عليها عقيدتها وقيادتها وأمنها، وسائر بلاد المسلمين.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

إس آند بي: ربحية البنوك السعودية كافية لاستيعاب المزيد من الخسائر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يعزز دور السعودية في التوازن البيئي عبر "برنامج هدد"

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

بمشاركة "الفيصل" و"باخ".. الأولمبية السعودية تنظِّم أول مؤتمر للقيادات النسائية

شبكة عيون الإخبارية