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مع بدء المرحلة الانتقالية.. فريق بايدن يتحرّك ويخاطب البنتاغون

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مع بدء المرحلة الانتقالية.. فريق بايدن يتحرّك ويخاطب البنتاغون مع بدء المرحلة الانتقالية.. فريق بايدن يتحرّك ويخاطب البنتاغون
بعد إبلاغ إدارة الخدمات بايدن بأنه سيتلقى الأموال لتسيير الفترة

مع بدء المرحلة الانتقالية.. فريق بايدن يتحرّك ويخاطب البنتاغون

أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، سو غاو، مساء أمس الاثنين، أن فريق الرئيس الأميركي جو بايدن، أجرى أول اتصال بالبنتاغون هذا المساء قبل بدء إجراءات الفترة الانتقالية.

يأتي ذلك بعد إبلاغ إدارة الخدمات العامة الأميركية بايدن، رسمياً، بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقاً للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيراً بفوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس الأميركي، دونالد ، فريقه، للتعاون مع الرئيس المنتخب جو بايدن، خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأكّد ترامب، في تغريدة على "تويتر"، أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف "أود أن أشكر إميلي ميرفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا. لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة. ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وتابع ترامب: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن بأننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصي بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية، وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

ورشح بايدن، الإثنين، أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، وجيك سوليفان، المستشار منذ فترة طويلة لبايدن وهيلاري كلينتون، لمنصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وأليساندرو مايوركاس وزيرا للأمن الداخلي، وأفريل هيانز مديرة للاستخبارات الوطنية، في حين تبدو المخضرمة ميشيل فلورنوي، التي شغلت وظائف عديدة في البنتاغون، المرشحة الأوفر حظا لقيادة وزارة الدفاع.الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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