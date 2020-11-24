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صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن
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الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع
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الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك
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الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة تطلقان عملاً علمياً لــ "تعزيز السلام"
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الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
"لقاء الأشقاء".. أمسية شعرية عربية بالمكتب الثقافي المصري بالرياض
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها
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الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح
-
الخميس 26 نوفمبر 2020 02:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
ملعب ONTime - أحصائيات هدافو القطبين في أفريقيا بين الأهلي والزمالك
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ON Sport
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:19 صباحاً
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