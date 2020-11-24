أخبار عاجلة

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض -
"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن -
"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع -
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك -
رابطة العالم الإسلامي وجامعة السلام للأمم المتحدة تطلقان عملاً علمياً لــ "تعزيز السلام" -
"المسند" عن سقيا جدة: بقي فيها بقية.. ويُفضل البقاء في المنازل لسلامتكم -
"لقاء الأشقاء".. أمسية شعرية عربية بالمكتب الثقافي المصري بالرياض -
البرلمان العربي يدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتمكين صيانة خزان صافر النفطي -
شاهد.. "مرور مكة" يقف على تجمعات السيول ويحول مسارات ويدعو لاتباعها -
استئناف الحركة الملاحية بـ #ميناء_جدة_الاسلامي بعد انخفاض الموج وسرعة الرياح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين"

Print
لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين" لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين "بالمضطهدين"
في كتابه الجديد بعنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل"

لأول مرة.. البابا فرنسيس يصف مسلمي الإيغور في الصين

وصف البابا فرنسيس لأول مرة مسلمي أقلية الإيغور في الصين بأنهم "مضطهدون"، وهو الأمر الذي كان نشطاء حقوق الإنسان يحثونه عليه منذ أعوام، وفق " اليوم".

وقال البابا فرنسيس في كتابه الجديد الذي يحمل عنوان "دعونا نحلم: الطريق نحو مستقبل أفضل" إن وباء كورونا يجب أن يحفز الحكومات للتفكير بطريقة دائمة في تأسيس دخل أساسي عالمي.

وفي أحد فصول الكتاب الذي يتحدث فيه أيضًا عن المسيحيين المضطهدين في دول إسلامية قال البابا: "أفكر دائمًا في المضطهدين من الروهينجا والإيغور المساكين والأزيديين".

وفي الكتاب الذي يضم 150 صفحة، وينتظر أن يطرح في أول ديسمبر، يتحدث البابا فرنسيس عن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يرى أنها ضرورية للتعامل مع أوجه عدم المساواة بعد انتهاء الجائحة.

وفي حين أن البابا فرنسيس تحدث في السابق عن الروهينجا الذين فروا من ميانمار، وعن مقتل الأزيديين على أيدي تنظيم "داعش" في العراق، كانت هذه أول مرة يشير فيها إلى الإيغور.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا

روسيا: عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات

روسيا: عدد العاملين بعيداً عن المكاتب يزداد بمقدار 110 مرات

كورونا في روسيا.. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني

كورونا في روسيا.. أكبر زيادة للوفيات وتراجع الإصابات لليوم الثاني

شبكة عيون الإخبارية