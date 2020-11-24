نائب أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح قمة العشرين

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كلمات خادم الحرمين باعث أمل لما يواجه العالم من تحديات

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على نجاح قمة العشرين (G20) التي ترأستها واستضافتها المملكة واختتمت أعمالها أمس الأحد.

وقال إن رئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين لاجتماعات القمة والمتابعة الدقيقة لسمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- كان لها الدور الأبرز فيما حققته القمة من نجاحات كبرى على مستوى التنظيم وبرامج الأعمال، وما أعلن عنه من قرارات ومبادرات لتحقيق النماء والازدهار في العالم رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما يعزز من مكانة المملكة وثقلها الدولي وما تملكه من كفاءات وطنية.

وأضاف نائب أمير الرياض أن ما تضمنته كلمات سيدي خادم الحرمين الشريفين تحمل خارطة طريق وباعث أمل لما يواجه العالم من تحديات على كافة الأصعدة، حيث تناولت دعم الاقتصاد العالمي والدول النامية ودعم الجهود الدولية للتصدي لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في المجتمع، وسبل معالجة التدهور البيئي.

ونوه بما جاء في مضامين كلمة سمو ولي العهد من بيان للجهود الكبيرة التي قدمتها دول مجموعة العشرين لمعالجة آثار جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وما كرسته جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين لبناء عالم أقوى وأكثر استدامة يتوازى مع ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي واجتماعي كبير.

وأشار الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى أن برامج وجداول أعمال مجموعة العشرين طوال عام رئاسة المملكة كانت حافلة بالإنجازات والمبادرات على كافة المستويات وتوجت بالقمة الافتراضية برئاسة سيدي خادم الحرمين الشريفين، والتي خرج بيانها الختامي بنتائج وتوصيات تعنى بتحقيق مستقبل أفضل لشعوب العالم.

وسأل نائب أمير الرياض الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يعينهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن.