أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مباريات تبادل المراكز .. "التعاون" في مواجهة "الوحدة" و"الاتفاق" يلاقي "الفتح"

Print
مباريات تبادل المراكز .. "التعاون" في مواجهة "الوحدة" و"الاتفاق" يلاقي "الفتح" مباريات تبادل المراكز .. "التعاون" في مواجهة "الوحدة" و"الاتفاق" يلاقي "الفتح"
ختام الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

مباريات تبادل المراكز ..

تختتم مساء اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستُقام مباراتان .

التعاون - الوحدة

تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة.

يملك التعاون في رصيده خمس نقاط فيما يعاني الوحدة الذي يملك في جعبته ثلاث نقاط فقط.

الاتفاق - الفتح

تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الرياض حيث تُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

يدخل الاتفاق المباراة وفي جعبته 6 نقاط فيما يملك الفتح من الرصيد النقطي 7 نقاط.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

شبكة عيون الإخبارية