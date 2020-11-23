أمين عام مجلس التعاون يدين الاعتداء الإرهابي على محطة البترول بجدة

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دعا المجتمع الدولي للوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، الاعتداء الإرهابي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة.

وفي التفاصيل، قال "الحجرف" إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمَّدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأكد وقوف المجلس إلى جانب المملكة وتأييده لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم بالمنطقة.