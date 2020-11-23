مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي محطات توزيع المنتجات البترولية بجدة

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جدَّدت تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها أمس رفضها الكامل واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وبما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة.

وجددت مصر تأكيدها تضامنها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المشينة، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب.