أمانة الجوف تشرع في إنشاء ممشى ومسار للدراجات في المدخل الغربي لسكاكا

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بتوجيه ودعم "فيصل بن نواف بن عبدالعزيز" ومتابعة من وزير الشؤون البلدية

بدأت أمانة منطقة الجوف العمل، في تطوير المدخل الغربي لمدينة سكاكا بطول ٥٥٠٠ متر، وكشف وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد بن أحمد البراهيم بأن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الأمانة لربط المدينة بممرات متصلة ومخطط شامل لدعم وتحسين وتجميل مداخل المنطقة وتطوير الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار مدينة سكاكا، والتشجيع على رياضة المشي وللمحافظة على الصحة العامة التطوير.

وأضاف أن المشروع الذي وجّه به أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، سيشتمل على ممشى للأفراد وآخر للدراجات الهوائية بطول ٧٠٠ م وزراعة عددٍ من الأشجار على جانبي الممشى وتركيب أعمدة إنارة حديثة موفرة للطاقة الكهربائية وعمل شبكات للري، وشبكة الأعمال الكهربائية والإنارة، ومواقف للسيارات، ومسطحات خضراء، ومرافق للخدمات.

وأكد أن هذه المشروعات تحظى باهتمام ودعم من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، وإشراف مباشر من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان، لتحقيق أهداف الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتقديم أفضل الخدمات بالقطاع البلدي.