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"بلدي الرياض" ينظم اللقاء المفتوح السادس مع المواطنين بعد غد

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"بلدي الرياض" ينظم اللقاء المفتوح السادس مع المواطنين بعد غد "بلدي الرياض" ينظم اللقاء المفتوح السادس مع المواطنين بعد غد
سوف يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، اللقاء المفتوح السادس مع ساكني الرياض، بعد غد الأربعاء، بعد صلاة العشاء مباشرة، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم سكان العاصمة حالياً.

وحدد بلدي الرياض قاعة مدارس المتقدمة الأهلية بحي العقيق على طريق البحر المتوسط لعقد اللقاء، واضعا عدداً من القضايا المتعلقة بالخدمات العامة والشأن البلدي.

ووجه بلدي الرياض دعوة عامة إلى ساكني الرياض لحضور اللقاء وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم على المجلس البلدي والجهات الخدمية المشاركة باللقاء، للإفادة منها.

وسيشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض، ووكلاء ومدراء إدارات أمانة الرياض ورؤساء بلديات المعذر، والشميسي، والشمال، والعليا، وعدد من ممثلي الجهات الخدمية، مثل: الهيئة الملكية بالرياض، ووزارة النقل، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة مرور الرياض، شركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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