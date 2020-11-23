أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحقيل" يوجه بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة الطائف"

Print
"الحقيل" يوجه بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة الطائف" "الحقيل" يوجه بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة الطائف"
تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية للمدينة

أصدر ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، قراراً بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف برئاسة أمين الطائف وعضوية كل من: المهندس عبدالمجيد العسكر ممثلاً عن الوزارة، والمهندس حازم الشريف ممثلاً عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وطارق فقيه، وبندر بن معمر، ممثلين عن القطاع الخاص.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمدينة الطائف، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأضاف "آل هميل" أن شركة الأمانة ستمثل ذراعاً استثمارياً وتنفيذياً، كما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

صرف أكثر من 38 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

"الصحة" تُفعل أنشطة اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

"الخطوط السعودية" تدعو المسافرين الحضور للمطار قبل ساعتين من موعد الإقلاع

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

ولي العهد يهنئ رئيس وزراء اليابان بمنصبه ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك

شبكة عيون الإخبارية