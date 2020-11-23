"الحقيل" يوجه بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة الطائف"

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تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية للمدينة

أصدر ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، قراراً بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف برئاسة أمين الطائف وعضوية كل من: المهندس عبدالمجيد العسكر ممثلاً عن الوزارة، والمهندس حازم الشريف ممثلاً عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وطارق فقيه، وبندر بن معمر، ممثلين عن القطاع الخاص.

وأوضح أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات السياحية والاقتصادية لمدينة الطائف، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأضاف "آل هميل" أن شركة الأمانة ستمثل ذراعاً استثمارياً وتنفيذياً، كما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.