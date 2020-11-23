في "قمة الرياض".. الهلال يستعيد الصدارة عبر بوابة النصر

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في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

استعاد الهلال صدارة ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حينما استطاع اسقاط غريمه التقليدي النصر بثنائية دون مقابل ،وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ، على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، والمسماة بجولة " قمة الرياض ".

بتلك النتيجة رفع الهلال رصيده النقطي إلى 13 نقطة، فيما النصر برصيد 3نقاط ، في المركز الـ15 .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين ، وكان مهاجم الهلال الفرنسي " قوميز" أهدر فرصة التقدم عند الدقيقة 15 .

وشهد الشوط الأول حضوراً لافتاً لحارس الهلال الذي يحضر لأول مرة في الديربي حبيب الوطيان ، وتصدى لتسديدتي سلطان وخالد الغنام ( تباعاً ) عند الدقائق 28، 44 .

مع مطلع الشوط الثاني دفع المدير الفني للنصر بهداف الفريق "المغربي " عبدالرزاق حمدالله .

وعند الدقيقة 59 يتسبب مدافع النصر "مايكون" في ركلة جزاء إثر إعاقته "فييتو " ، ليحرز "قوميز" من علامة الجزاء هدف الهلال الأول .

وخرج الخيبري من النصر ليحل بدلاً عنه المغربي نور الدين أمرابط ، لتعزيز خط الوسط النصراوي ، لكن الأخير حرم حمدلله فرصة التعديل بعد احرازه الهدف ، بعد العودة لتقنية var أكدت وقوع أمرابط في موقع التسلل فألغي الهدف عند الدقيقة 66 بقرار حكم اللقاء الأوروجوياني "كونيا" .



لم يستطع النصر العودة في الـ8 دقائق الوقت بدلاً من الضائع للمباراة ، بل أطلق البديل الناجح للأزرق صالح الشهري عند الدقيقة 8+90 رصاصة الرحمة ، بهدف ثان للهلال كان كافياً للعودة لقمة الترتيب.