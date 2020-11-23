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محافظ يدمة يستقبل في مكتبه اليوم مدير كهرباء نجران

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محافظ يدمة يستقبل في مكتبه اليوم مدير كهرباء نجران محافظ يدمة يستقبل في مكتبه اليوم مدير كهرباء نجران
لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة

محافظ يدمة يستقبل في مكتبه اليوم مدير كهرباء نجران

بحث محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي اليوم الاثنين مع المدير العام للشركة للكهرباء بمنطقة نجران المهندس سالم آل دغفان، يرافقه المهندس ظافر اليامي مدير إدارة المرافق، والمهندس علي آل سالم مدير وحدة كهرباء حبونا ويدمة، ومدير قسم شبكات التوزيع الرئيسية محمد آل ذيبان، الخدمات الكهربائية للمحافظة ومراكزها، وذلك في إطار اللقاءات التي تُعقد لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

وتضمن الاجتماع استعراض المشاريع الحالية والمستقبلية، ومتطلبات الأهالي، والتحديات التي تواجهها الشركة، ومستلزمات دعم المحافظة. فيما قدم المهندس سالم دغفان عرضًا عن الجهود التي قامت بها الشركة لتحسين الخدمات الكهربائية؛ إذ سيتم فتح مكتب الكهرباء للخدمات بالمحافظة بتاريخ 1/ 1/ 2021 م.

وأكد محافظ يدمة أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات أمير المنطقة، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومضاعفة الجهد، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في مواعيدها، وتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن من الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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