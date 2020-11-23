مستشفى بجازان يضع مواطنة في عداد الموتى.. وذووها يشتكون من إجراءات "الصحة"

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متحدث "صحة جازان" لـ"سبق": حدث خطأ وتم تعديله

وضع مستشفى خاص بمنطقة جازان مواطنة في عداد الموتى وسط مطالبات بتصحيح الخطأ الذي كبّد المواطنة معاناة طويلة وكبيرة، إلا أن ذوي المواطنة يشكون أيضًا من حفظ المعاملة في "الصحة" وفقًا للموقع الإلكتروني.

وتفصيلاً، أوضح موسى المناعي، ابن المواطنة التي وضعها المستشفى بعداد الموتى، أن والدته كانت مرافقة لشقيقته التي توفيت في المستشفى ذاته، لكن المستشفى وضع الأم مع ابنتها في عداد الموتى؛ ما تسبب في معاناة ومشقة وتوقُّف الخدمات.

وطالب "المناعي" وزارة الصحة والأحوال المدنية بمساعدة والدته في المعاناة المتواصلة منذ مدة طويلة.

ومن جهته، قال محمد دراج، المتحدث باسم صحة جازان، في رده على استفسار "سبق": نوضح لكم أنه حدث إدخال بيانات لبلاغ حالة وفاة بشكل غير صحيح في أحد المستشفيات الخاصة، وتم تعديل البلاغ، وإحالة الشكوى للإدارة المختصة لاتخاذ اللازم نظامًا.