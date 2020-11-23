صور : البداد كابيتال تجهز وتنقل 10 مستشفيات ميدانية إلى الهند

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جى بي سي نيوز : - تقوم شركة البداد كابيتال في هذه الأثناء بنقل وتجهيز 10 مستشفيات ميدانية من الأمارات الى الهند .

وتقول مصادر الشركة بأنها ستنبني هذه المستشفيات بفترة قياسية لا تتعدى أياما معدودات كما هو دأبها في تحطيم الارقام القياسية العالمية سواء في جودة التصنيع والتجهيز أو سرعة التنفيذ .

وستبني الشركة المزيد من المستشفيات الميدانية في الهند بأعلى المواصفات العالمية لمواجهة كورونا حيث يشهد هذا البلد ارتفاعا مقلقا بعدد الأصابات وتفشي الفايروس .

وتتوقع مصادر بمنظمة الصحة العالمية أن يصيب الفايروس ما يصل الى 500 مليون هندي حتى شباط القادم .

وحتى الآن أصيب ما يصل الى ثمانية ملايين هندي بالفايروس ما اثار مخاوف السلطات ودفعها الى اختيار البداد كابيتال لإنشاء المستشفيات الميدانية على وجه السرعة .

يذكر أن البداد كابيتال التي يرأس مجلس ادارتها الدكتور فطين البداد ويشغل موقع رئيسها التنفيذي زايد البداد قامت بتصميم وانتاج وتركيب 114 مستشفى ميدانياً في 27 دولة حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى السعودية والأردن والكويت وعمان والجزائر وفي مختلف القارات .

صور من شحن مستشفيات البداد كابيتال الى الهند :

الدكتور فطين البداد رئيس مجلس ادارة البداد كابيتال

السيد زايد البداد الرئيس التنفيذي لشركة البداد كابيتال