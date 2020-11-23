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بالتزامن مع تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة في إطار رؤية 2030

أعرب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم ورئاسة قمة قادة دول مجموعة العشرين الاستثنائية، التي كرست حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، ورؤيته الثاقبة، وحرصه على تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وأكد الدكتور كومان أن نجاح هذه القمة يأتي بالتوازي مع ما تشهده السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة في إطار رؤية السعودية الطموحة 2030م.

وثـمّن كومان عاليًا حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم على خدمة القضايا العربية والإسلامية، وجهوده المخلصة في مجابهة التحديات العالمية، وتعزيز التعاون الدولي؛ وهو ما يعزز المكانة المرموقة والثقل الاقتصادي والسياسي الذي باتت تتمتع به السعودية.الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان