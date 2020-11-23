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"شراكة" تنظِّم مسابقة إبداعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

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"شراكة" تنظِّم مسابقة إبداعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة "شراكة" تنظِّم مسابقة إبداعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
برعاية "ساب".. وتستهدف المصممين المحترفين والهواة

تنظم جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" مسابقة لعمل تصميم إبداعي، يحمل رسالة توعوية؛ بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وقال بندر الحربي، المدير التنفيذي، إن المسابقة باكورة برامج الجمعية التي يرعاها بنك "ساب"، لافتًا إلى أنها تهدف لإرسال رسالة توعوية عن الإعاقة بشكل غير مباشر.

وأضاف بأن المسابقة تستهدف المصممين من محترفين وهواة لعمل تصميم يترجم بشكل إبداعي عبارة "الإعاقة تفرد وليست عائقًا". مبينًا أنه يجب التنويع في وسائل التوعية بالإعاقة، واستهداف كل شرائح المجتمع؛ فالكل شركاء في تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة.

وثمّن "الحربي" مبادرة بنك "ساب" لرعاية المسابقة، ملمحًا إلى أن ذلك ضمن حرص البنك على ابتكار أساليب مختلفة لتفعيل المناسبات العالمية المعنية بالإعاقة. مضيفًا بأنه سيتم تكريم الفائزين بمقر الفرع الرئيس للبنك في الرياض.

يُذكر أن جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة "شراكة" اتفقت مع فريق متخصص لتحكيم التصاميم وفق معايير فنية، واختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة شراكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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