أخبار عاجلة

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير منطقة الرياض يرعى سباق "كأس الوفاء" -
مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يوقّع أول اتفاقية إطارية للجهات الحكومية -
طبيب روسي يتحدث عن "أعراض مبهمة" لـ"كرورنا" -
مركز للطب النفسي للأطفال بمجمع إرادة بالرياض على مساحة 800 م2 -
أمين عسير يوجّه برفع أقصى درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار -
تأهب بالمستشفيات.. "صحة مكة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الهطولات -
إسرائيل.. ألف إصابة يومية بـ"كورونا" لأول مرة منذ شهر -
بارتفاع غير مسبوق.. روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة بكورونا -
"البريد الدوائي" يسلّم 65 ألف وصفة طبية للمرضى في منازلهم -
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط في ظل البيانات الإيجابية عن لقاح كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ارتفاع إصابات "كورونا" في غزة.. وتحذير من وضع كارثي

Print
ارتفاع إصابات "كورونا" في غزة.. وتحذير من وضع كارثي ارتفاع إصابات "كورونا" في غزة.. وتحذير من وضع كارثي
"الجدبة" أرجع سبب التفشي لحفلات الزواج

ارتفاع إصابات

حذر أطباء ووزراء صحة سابقون في قطاع غزة اليوم (الاثنين)، من الوضع الكارثي جراء الازدياد المطرد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت الفلسطينية العودة إلى الإغلاق في الضفة الغربية لاحتواء الجائحة.

وأفاد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الشفاء في قطاع غزة أحمد الجدبة، بأن الوضع كارثي، والفيروس يتفشى والوعي قليل عند الناس والإمكانات شحيحة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن السبب في ازدياد أعداد الإصابات هو إقامة حفلات الزفاف في المنازل واختلاط الناس في الأسواق.

ولفت إلى أن عدد الإصابات كبير، والوضع خارج عن السيطرة.

وسجل في قطاع غزة والضفة الغربية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، 1485 إصابة وتسع وفيات. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تسجل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

من مصر | حلقة عن مستجدات فيروس كورونا - ولقاء مع مشجعي الأهلي والزمالك من أصحاب الهمم (كاملة)

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

استشاري أمراض الباطنة في موسكو يتحدث لـ #من مصر عن أبرز اللقاحات العالمية لفيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

من مصر | 4 لقاحات جديدة تكتب قصة نجاح البشرية في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية