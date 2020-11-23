بريطانيا تخفف إغلاق "كورونا" بإجراءات متدرجة

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"جونسون" أشار إلى الحاجة للصرامة في التعامل

حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إجراءات جديدة اليوم (الاثنين)؛ لتحل محل الإغلاق الوطني لمواجهة جائحة "كوفيد -19" في إنجلترا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال "جونسون" للبرلمان: "لن نستبدل الإجراءات الوطنية بإجراءات مجانية للجميع، سنعود بدلاً من ذلك إلى نهج إقليمي متدرج، ونطبق أصعب الإجراءات حيث ينتشر كوفيد -19"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "إن النصيحة العلمية هي أن مستوياتنا بحاجة إلى أن تكون أكثر صرامة".رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون