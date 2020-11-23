"بن سمار" يهنئ القيادة بنجاح المملكة في قيادة مجموعة العشرين

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قال: يعكس دورها الإقليمي والعالمي ومكانتها بمختلف المجالات

نوّه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن سمار بنجاح المملكة في قيادتها لمجموعة العشرين في قمة الرياض.

وذكر "بن سمار" أن هذا النجاح المنقطع النظير الذي قادته المملكة، يعكس دور المملكة الإقليمي والعالمي، ومكانتها وهيبتها العالمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن النجاح الذي رأيناه في هذه الظروف الاستثنائية التي نعيشها، عزز للمملكة مكانتها في مصاف أقوى 20 دولة في العالم، وقيادتها الناجحة بفضل قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله وولي عهده الأمين.مجموعة دار السمار محمد بن سمار