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"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي"

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"كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي" "كهاتين" تنشئ "وحدة التميز والابتكار المؤسسي"
لتعزيز ثقافة الجودة بين العاملين

أنشأت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة (كهاتين)، وحدة جديدة بالجمعية بمسمى "وحدة التميز والابتكار المؤسسي"، تزامناً مع شهر نوفمبر (شهر الجودة)، وبهدف تعزيز ثقافة الجودة بين العاملين بالجمعية، وذلك بفروعها الثلاثة في المركز الرئيسي بمكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة، وتحقيقاً لرؤية الجمعية الطموحة في تطوير الخدمات والمبادرات التي تصب في مصلحة الأيتام.

تهدف وحدة التميز إلى نشر ثقافة الجودة والتميز والابتكار، وإذكاء روح المنافسة بين العاملين في الجمعية، وتغذية بنك الأفكار بالجديد من الإبداعات والمبادرات الابتكارية.

وأكد مدير عام الجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن وحدة التميز بجمعية "كهاتين" تهدف إلى تنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق الجودة والتميز المؤسسي، مضيفًا أن "باكورة مبادرات الوحدة كانت "مسابقة ابتكار كهاتين الأول"، والتي نسعى من خلالها إلى تدريب العاملين على صناعة الأفكار الابتكارية للجمعية، وتحويلها إلى مبادرات نوعية".

وأضاف "ناقرو" أن الجمعية رصدت جوائز تحفيزية مالية للأفكار المتميزة من العاملين في فروع الجمعية الثلاثة، سائلاً الله التوفيق والسداد للعاملين في الجمعية الذين أخذوا على عاتقهم خدمة أيتام البلد الحرام.الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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