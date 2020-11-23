الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

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خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 4981 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 188410 إصابات.

وقالت في بيان صحفي: إن إجمالي حالات الشفاء بلغت 120014 حالة، مشيرة إلى أن 2155 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حالياً بينهم 453 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 66 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2302 حالة.الأردن فيروس كورونا الجديد