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محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها

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تنفذها "هيئة الأمر بالمعروف" بمختلف مناطق المملكة وتستمر 6 أشهر

محافظ صامطة يطلق حملة

أطلق محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، بمكتبه صباح اليوم، حملة "الصلاة نور"، والتي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف مناطق المملكة.

وأكد محافظ صامطة أهمية الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعظيم شأن الصلاة والدعوة إليها، وبيان فضلها ومكانتها، وأثرها في حياتنا اليومية.

وبدوره، أوضح مدير فرع الهيئة بمحافظة صامطة أحمد محمد مطمي شريفي، أن حملة "الصلاة نور" ستنفذ على مدى ستة أشهر بمشاركة الكثير من الجهات، وتتضمن الكثير من البرامج التوعوية والتوجيهية التي تعنى بالتعريف بضرورة المحافظة على الصلاة، وعظم شأنها في الدين، وأثرها على الفرد والمجتمع.

محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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