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لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

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لمدة 6 أيام..

تستضيف محافظة "رماح" الخميس المقبل مهرجان رماح لسباق الهجن الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على مدار 6 أيام.
وأعلن الاتحاد عن البرنامج التفصيلي للسباق بعدد 114 شوطاً، بواقع 20 شوطاً للرموز و26 شوطاً مفتوحاً و66 شوطاً عاماً وشوطين للماراثون، بمشاركة قرابة الـ 2750 مشاركاً.
ويُعد مهرجان رماح ثالث السباقات في (روزنامة) الهجن في الموسم الرياضي بعد سباق الطائف، والثاني في النعيرية التي تم الإعلان عنها في 6 ميادين بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي وجه في الثاني والعشرين من أغسطس الماضي بإقامة عدد من سباقات الهجن في المملكة بما تشمله من عمليات التشغيل والتنظيم وتجهيز الميادين الخاصة بها والجوائز المخصصة لها، وذلك حرصًا من سموه على الهجن واهتمامًا منه بتطوير هذه الرياضة التاريخية التي تُعد جزءًا مهمًّا من إرث المملكة وثقافتها على مر التاريخ.
يذكر أن محافظة رماح تمتلك ميداناً مميزاً، وهي من أوائل المحافظات التي سبق لها استضافة الكثير من منافسات الإبل والهجن والفروسية، حيث شهدت في عام 1403هـ احتضان ميدان الفروسية وهو أول حفل سباقات سنوي في المحافظة، فيما استضافت رماح جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن في نسخته الأولى في عام 2016.

سباق الهجن الاتحاد السعودي للهجن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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