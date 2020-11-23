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بنك التعمير والإسكان يعزز انتشاره الجغرافي بافتتاح فرعه الجديد بحي الدقي

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مصراوي Masrawy

05:26 م الإثنين 23 نوفمبر 2020

إعلان تحريري

في إطار استراتيجية التوسع والانتشار الجغرافي التي يتباها بنك التعمير والإسكان لتعزيز تواجده بالقرب من القاعدة العريضة من العملاء في كافة ارجاء الجمهورية وتقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم.

افتتح حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب "فرع محي الدين أبو العز" بحي الدقي أحدث فروع البنك ضمن سلسة فروعه المنتشرة في كافة محافظات وبحضور لفيف من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك.

أوضح غانم ان افتتاح فرع محي الدين أبو العز يأتي في إطار الخطة المحددة بعناية لاختيار المواقع المتميزة والمستهدفة، للوصول الي العملاء أينما كانوا واستقطاب شرائح جديدة من العملاء في منظومة القطاع المصرفي تماشيا مع استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي لجعل التعاملات المصرفية جزءا من روتين الفرد اليومي للتحول الي مجتمع لا نقدي.

ونوه غانم إلي أن الفرع قد تم تجهيزه وفقا لأرقي المستويات الهندسية والانشائية وبأحدث التقنيات المصرفية على غرار جميع فروع البنك لتقديم خدمات مصرفية تنافسية وباعلي درجات الجودة والكفاءة.

وأكد أنه على الرغم من الظروف التي مرت بها البلاد خلال هذا العام فقد واصل البنك تنفيذ استراتيجيته التوسعية حيث تم افتتاح 10 فروع على مدار هذا العام في عدة مناطق حيوية على سبيل المثال لا الحصر الغردقة، الرحاب، منوف، الزقازيق، دمياط. مستهدفا افتتاح 5 فروع اخري بنهاية عام 2020.

وأشار إلى أن التوسع الجغرافي يأتي بالتوازي مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية و خاصة الخدمات الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي علي مستوي العالم مع الحرص على تقديم خدمات الكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code بالإضافة الي انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات المختلفة، التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء، مشيراً إلى أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية علي نشر ثقافة الدفع اللانقدي وأهميته الشديدة كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة.

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