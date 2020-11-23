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القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

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القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفاة الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق- رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق رحمه الله، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعب الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في وفاة الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ عبدالله رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الأسبق رحمه الله، وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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