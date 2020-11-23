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عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

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عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

جى بي سي نيوز  :- قال حسين هزاع المجالي عضو مجلس الاعيان إن بعض الأسلحة التي ظهرت في الفيديوهات بيد المواطنين لا تملكها الدولة الأردنية ولا القوات المسلحة.

وأضاف المجالي  في تصريحات صحفية اليوم السبت :  انه يتمنى من مجلس النواب القادم ان يناقش قانون الاسلحة والذخائر الموجد في ادراج المجلس.

وأشار المجالي الى أن السلاح جزء من تراث الشعب الأردني، مستدركا انه ضد ان يملك الانسان سلاحا اتوماتيكيا بل سلاحا فرديا مرخصا ، وفق ما نقلت السبيل .

ولفت المجالي الى انه وجب علينا اليوم اعادة فرض هيبة الدولة واحترام القانون، وتعديل قانون العقوبات.

جي بي سي نيوز

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