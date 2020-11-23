في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول

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تذوق العين طعم الفرح الأول في دوري المحترفين بعد أن كسب نظيره ضمك، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة، حل العين في المركز الـ 15 ( 3 نقاط ) فيما بقي ضمك بنقطة واحدة فقط، في المركز الأخير.

جاء هدف المباراة الأول عن طريق اللاعب فيصل الجمعان عند الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول .

وأضاف سفير تايدر الهدف الثاني للعين من ركلة جزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90.

العين ضمك