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أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز

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جاء ذلك في حديثه بمجلسه الأسبوعي "الإثنينية" اليوم

أمير نجران: المنطقة تزخر بآثار تاريخية وإرث ثقافي متميز

أبرز صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تزخر به المنطقة من آثار تاريخية، وإرث ثقافي متنوع ومتميز، يدعو لإبرازه إلى كل مجتمعات العالم.
جاء ذلك في حديث سموه، في مجلسه الأسبوعي "الإثنينية" اليوم، بحضور أعضاء في مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان والمثقفين والمحامين والإعلاميين بالمنطقة، منوهاً بنجاح أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة.
وقال سموه: "يجب أن نبرز تآلفنا، وعاداتنا وقيمنا، في التلاحم الاجتماعي بيننا، وفي شعرنا وأدبنا، وكرمنا وضيافتنا، وتراثنا العمراني".
وأكد أهمية دور الجميع في توعية المجتمع بمواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا، لتكون البلاد -بحول الله- في منأى عن الموجة الثانية التي تجتاح العالم.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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