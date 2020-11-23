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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة "الصلاة نور"

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للحث على أداء الصلوات في الأسواق والمجمعات التجارية

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المويه، برامج وفعاليات حملة "الصلاة نور" ميدانياً وتوعوياً، والتي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتٍ سابق بتدشين الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وتهدف الحملة إلى الحضور الميداني والحث على أداء الصلوات في أوقاتها في الأسواق والمجمعات التجارية والشوارع العامة والمتنزهات، وكل ما هو متاح عبر الوسائل التوعوية لنشر عددٍ من الرسائل المشتملة على عبارات عن أهمية الصلاة وعظم هذه الشعيرة.

واطلع محافظ المويه أحمد عبدالله عبدالدائم، على الخطة التنفيذية للعمل الميداني والتوعوي خلال زيارة رئيس هيئة محافظة المويه الشيخ خليوي السبيعي للمحافظة.

وكان تفعيل هذه الحملة بحضور كل من رئيس مركز ظلم الشيخ فيصل الغنامي، ورئيس مركز أم الدوم الشيخ سعود الذيابي، وجميع منسوبي هيئة المويه.

وانطلقت هذه الحملة بمشاركة فاعلة من قبل مدير شرطة المويه العقيد مطلق قاسي السبيعي، وبحضور مدير الدفاع المدني العقيد محمد شجاع الذيابي.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أن الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع، وتوعيتهم بمثل هذه المبادرات والحملات، والتي تحظى بمتابعة ودعم الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والمحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وفقهم الله.

هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة المويه تدشن حملة

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محافظة المويه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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